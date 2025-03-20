В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать садовый участок

Пожилая женщина, ветеран труда, которая относится к категории «Дети войны», с 1988 года является членом ТСН СНТ «Энтузиаст-1» в Севастополе, где за ней закреплен садовый участок площадью 400 кв. м.

С 2021 года она хотела приватизировать участок, но получала отказы. Даже вступившее в законную силу решение Гагаринского районного суда г. Севастополя по иску пенсионерки не решило ее вопрос.

После вмешательства прокуратуры женщина получила в собственность участок, которым она пользуется 36 лет.