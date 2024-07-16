В Севастополе происходят частичные отключения света и газа. График отключения

В Севастополе в связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии.

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В период с 14:30 до 16:30 отсутствовала электроэнергия по следующим адресам:

частично Балаклава, район 5км-10км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, село Флотское, мыс Фиолент, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Балка Бермана.

В период с 16:30 до 19:00 планируется отключение электроснабжения:

ТЦ Симолл, ТЦ Новацентр, объекты ПАО «Муссон», завод ООО «Маяк», ТЦ Лаванда, частично Вакуленчука и Фиолентовское шоссе, улицы Стрелецкая, Комбрига Потапова, Колобова, Камышовое шоссе, Босфорская, Славянская, Рыбальченко, район Горбатого моста, Скифская, частично Крепостное шоссе, Тараса Шевченко, Столетовский проспект.

Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения.

Сейчас газа нет по следующим адресам:

Маринеско, 1А (все корпуса), Комбрига Потапова, 12,14,16,18,20,22,23,24,23А,21,29, 29А (все корпуса), 35 (все корпуса), 37 (все корпуса), 31, Т. Шевченко 49 (все корпуса), Камышовое шоссе, 37Б (все корпуса) — всего 3051 квартира

Сейчас специалисты начинают подомовой обход. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня.

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Ольга Сурикова