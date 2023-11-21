В Севастополе подросток чуть не скончался на приеме у стоматолога

Мама 14-летнего подростка из Севастополя написала благодарность бригаде скорой помощи, которая спасла ее сын от трагедии во время посещения стоматолога.

По ее словам, ребенком предварительно были сданы аллергопробы на анестетик, однако, когда врач поставил обезболивающий укол, мальчик потерял сознание. Когда он долго не приходил в себя, было принято решение вызвать скорую помощь, которая приехала буквально в течение 5 минут.

«В машине скорой помощи сыну установили систему с лекарствами, и когда нас транспортировали, у него начались серьезные проблемы. Машина летела на полном ходу, а медсестра, эта хрупкая девушка, практически сидя в шпагате, сумела сама удержаться и при этом оказывала помощь ребенку», — рассказывает мама подростка, пишет ForPost.

Когда машина скорой помощи приехала на больничный комплекс, добавила мама юноши, она даже не успела глазом моргнуть, как водитель скорой выскочил из машины, выкатил тележку-каталку с пострадавшим и помог переложить остававшегося в бесчувственном состоянии подростка на больничную койку в приемном покое.

«Хочу выразить огромную благодарность врачу Юлии Юрьевне Семеницкой, медсестре Юлии Павловне Кокоулиной и водителю Николаю Сергеевичу Курбанову. 84-я педиатрическая бригада — это самая слаженная бригада, которую я видела в своей жизни. Низкий вам поклон за вашу профессиональную грамотность, за ваше отношение к работе, за человечность», — с огромной благодарностью сказала мама подростка.

Она также отметила профессионализм и компетентность медицинских работников приемного покоя: ребенка приняли без всяких задержек, сразу взяли все анализы и назначили необходимое лечение.

Несколько часов подросток находился под наблюдением врачей, и только после того как состояние юноши стабилизировалось, его отпустили домой.

По слова женщины, врачи ей рассказали, что у сына была аллергическая реакция замедленного типа на введенный препарат.

«Страшно было представить, что могло произойти, если бы кто-то допустил халатность. Мне уже сказали: зачем я благодарю врачей — ведь это их работа. А я считаю, надо благодарить. Надо больше говорить о таких людях и рассказывать таких историй. Если бы каждый так выполнял свою работу, то многих бед можно было бы избежать в нашем городе», — подчеркнула она.

На фото слева направо: Водитель скорой помощи Николай Сергеевич Курбанов, врач Юлия Юрьевна Семеницкая и медсестра Юлия Павловна Кокоулина