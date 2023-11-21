СНБО Украины признал получение от Запада инструкций по переговорам с РФ

Киев обеспокоен тем, что некоторые западные страны начинают обсуждать необходимость проведения переговоров с РФ в контексте украинско-российского конфликта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее», — приводит слова Данилова пресс-служба на сайте СНБО.

По его мнению, такая тенденция наметилась в связи с тем, что некоторые союзники Киева боятся Россию. При этом сам пригрозил появлением через 15-20 лет «новой оси», в которую, по его мнению, войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS