В Севастополе будут судиться за 151 участок на ЮБК, незаконно переданный в собственность

Участки принадлежали городу

В Севастополе заведено уголовное дело на двух государственных регистраторов Управления госрегистрации права и кадастра и двух частных нотариусов за мошенничество с недвижимостью.

Они обвиняются в совершении 11 преступлений.

По версии следствия, в 2019 году два госрегистратора вместе с нотариусами оформили и передали в собственность местному жителю 51 земельный участок, принадлежащий городу, в районе бухты Ласпи. Стоимость этих земель составила более 100 млн рублей. «Кроме того, они совершили покушение на незаконное обращение в пользу того же лица еще 100 земельных участков в Севастопольской зоне Южного берега Крыма, стоимостью более 200 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также одна из госрегистраторов оформила две квартиры в Севастополе, лишив незаконно собственников их имущества.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении гражданина, неправомерно получившего право собственности на земли города, выделено в отдельное производство, уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее Севастополю по решению суда уже были возвращены 49 земельных участков около лагеря Ласпи.

Ольга Сурикова