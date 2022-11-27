В Севастополе ограничат проезд по железнодорожным переездам по ночам в декабре

Севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вводит ограничения движения автотранспорта на перегонах Сапунгорский – Севастополь Товарный и Мекензиевы горы – Инкерман -1. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«На железнодорожном переезде 2 км автодороги 67К-1 Севастополь – Инкерман ответвление N°2 9км+770м; на железнодорожном переезде 1533 км автодороги Р19 К-2 Севастополь – Инкерман ответвление № 3 (улицы Чернореченская)», – уточнили в пресс-службе. Ограничения будут действовать на двух участках с 00.00 до 6.00 ежедневно с 12 по 23 декабря. Ольга Сурикова