В Севастополе иностранец поджег автомобиль на Героев Сталинграда

Жители дома вызвали оперативные службы

В Севастополе ночью 6 января мужчина поджег автомобиль Ford Focus. Инцидент произошел в Гагаринском районе, во дворе дома N41 проспекта Героев Сталинграда, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«По горячим следам полицейскими задержан подозреваемый, гражданин ближнего зарубежья, 1986 г. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента», — уточнила руководитель пресс-службы севастопольского УМВД России Жанна Марголина.

Напомним, в Севастополе осенью прошлого года неизвестный поджег сразу три автомобиля.

Ольга Сурикова

Видео: t.me/crimea_operative/2280