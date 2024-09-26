В Севастополе началось строительство дороги на Античном проспекте

Сейчас часть территории со стороны ЖК «Президентский многоквартирный дом» огорожена сеткой. Экскаватор роет траншеи.

Со стороны Динопарка также работает спецтехника. Накануне возле укрытия были выложены и подготовлены бетонные элементы.

Напомним, что дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Кроме того, она разгрузит улицу Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе.

Источник средств на строительство — инфраструктурный бюджетный кредит. Проект стоимостью более 1 млрд рублей был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

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Анна Левина