В Севастополе на улице Мельникова сбили пешехода

В Севастополе в ДТП пострадал мужчина-пешеход.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 29 марта в 21:30 минут в районе дома № 40 по улице Мельникова, 20-летняя девушка-водитель автомобиля Mercedes сбила 50-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По результатам освидетельствования установлено, что водитель была трезва.

По факту дорожного происшествия с пострадавшим пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю