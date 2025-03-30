В Крыму 31 марта объявлен выходным днем

Выходным днем в Крыму объявлен понедельник, 31 марта.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Объявить нерабочим праздничным днем 31 марта 2025 года – в связи с празднованием Ураза байрама», — говорится в тексте документа.
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для мусульманин.
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный месяц Рамадан, во время которого все верующие все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву – таравих.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai