В Крыму 31 марта объявлен выходным днем

Крым
30-03-2025

Выходным днем в Крыму объявлен понедельник, 31 марта.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Объявить нерабочим праздничным днем 31 марта 2025 года – в связи с празднованием Ураза байрама», — говорится в тексте документа.

Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для мусульманин.

Праздник отмечается в честь окончания поста в священный месяц Рамадан, во время которого все верующие все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву – таравих.

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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai