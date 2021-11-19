В Севастополе на изыскания под парк на Хрустальном предусмотрено почти 2 млн рублей

В Севастополе объявлен конкурс, которым будет определен подрядчик на выполнение инженерных изысканий на мысе Хрустальном, где должен появится парк. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно размещенной информации, исследовать необходимо территорию площадью 19 гектаров. На выполнение всех работ дается 15 рабочих дней со дня подписания документа.

За это время специалисты должны подготовить данные о границах земельных участков, природных условиях, факторах техногенного воздействия, прогнозы и ряд других материалов.

Отмечается, что результаты инженерных изысканий будут использованы для проектирования, связанного с созданием парка музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 гг. на мысе Хрустальном.

Заказчиком работ выступает севастопольский Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды.

Заявленная максимальная цена контракта – 1,8 млн рублей. Эти деньги выделят из городского бюджета.

Конкурс продлится до 24 ноября.