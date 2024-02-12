В Севастополе мужчина выпил, украл машину и скорее всего сядет в тюрьму

В Севастополе 27-летний мужчина, предварительно выпив горячительного, наткнулся на заведенную во дворе машину.

Недолго думая, он украл Hyundai Solaris, хозяева которого обнаружив пропажу подали заявление в полицию. Поездка была хоть и с ветерком, но не долгой. Сотрудники ДПС заметили похожую по описанию иномарку на «Тавриде», где посредством громкоговорителя уговорили алкогонщика сдаться.

Примечательно, что его ранее уже лишили прав за пьяную езду. Теперь ему светит две статьи – повторная пьяная езда и угон.

Напомним, в Севастополе мужчина дважды угонял один и тот же «Mercedes» с помощью отвертки.