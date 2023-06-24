В Севастополе могут объявить конкурс на должность главного архитектора

Вопрос отсутствия в Севастополе уже долгое время главного архитектора был поднят в ходе отчета губернатора Михаила Развожаева перед Заксобранием.

Губернатор признал, что нужен человек, который бы вырабатывал некую архитектурную политику, был бы посредником в общении с застройщиками, архитекторами. По его словам, понимание проблемы есть на уровне правительства, и в ближайшее время меры будут приниматься.

«Сейчас определяемся, как он будет встроен с систему управления, в какой позиции. После этого приступим к тому, чтобы определяться по персоналиям. Рассматриваем даже возможность проведения открытого конкурса на эту должность», – ответил Развожаев, добавив, что рассмотрены в этом случае будут и заявки членов Архитектурного совета.

Он подчеркнул, что Севастополь город, который привлекает внимание и амбиции архитекторов, поэтому есть надежда, что кандидатура будет найдена в скором времени.

Напомним, главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин покинул свой пост еще в январе этого года.

Ольга Сурикова