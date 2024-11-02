В Севастополе, как и во всей России, начался сокращенный рабочий день

Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Еще раз напомним, выходной день в субботу, 2 ноября, был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Так, выходными днями остались воскресенье, 3 ноября, и сам день празднования 4 ноября. Последняя рабочая неделя октября из-за переносов выходных стала шестидневной, а следующая за ней неделя 5-8 ноября — четырехдневной.

Пусть вас и греет сегодня мысль, что на следующей неделе мы все будем немножко исландцы. Если кто не в курсе, в Исландии ввели 4-дневную рабочую неделю и это привело к неслыханному экономическому росту.

Фото: Анна Корнилова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города