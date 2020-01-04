В Севастополе к 2024 году откроют пять кабинетов гериатрии

В поликлиниках Севастополя планируют к 2024 году открыть не менее пяти кабинетов, где будут вести прием врачи -гериатры, — передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Андрея Иванова.

Врачи-гериатры специализируются на лечении заболеваний старческого возраста. Кабинеты откроют в городских больницах № 1, 4 и 9, а также в поликлиниках, где много пациентов старшего возраста.

Заместитель директора городского департамента здравоохранения Екатерина Кормачева уточнила, что обучение уже завершила первый врач-гериатр, которая возглавляет соответствующее отделение в филиале городской больницы №1. Еще двое завершают обучение.

В филиале городской больницы № 1 завершается ремонт гериатрического отделения, оно разместится на первом этаже. В каждой палате сможет разместиться два-три пациента.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

По материалам ТАСС

Фото: rg.ru