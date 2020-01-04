Севастопольские полицейские изымают снюсы в местах продажи

Севастопольские полицейские совместно с сотрудниками отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и г. Севастополю изымают «бестабачные снюсы» в местах продажи.

Согласно решению Роспотребнадзора бестабачная никотиносодержащая продукция («бестабачный снюс») признана пищевой продукцией. А пищевые продукты запрещено продавать без наличия документов, подтверждающих их безопасность.

Сотрудники УНК УМВД и представители службы по защите прав потребителей проверили торговые объекты в одном из городских торговых центров. В ходе рейда полицейские наркоконтроля изымали выявленную бестабачную никотинсодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. Затем изъятый снюс уничтожили.

Территориальным отделом Роспотребнадзора проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до трёхсот тысяч рублей.

Напомним, никотиносодержащий снюс (конфеты) не содержит табак, поэтому по закону не является табачной продукцией и на него не распространяются соответствующие ограничения. Снюс свободно продают в магазинах и ларьках, в том числе, возле школ. Его часто покупают дети. По всей России фиксируют случай отравления детей, иногда с летальным исходом.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (фото)