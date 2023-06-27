В Севастополе и Крыму построят две новые подстанции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве двух электрических подстанций в Севастополе и Крыму.

Первую из них — подстанцию «Нахимовская» мощностью 330/110 кВ планируют построить в Севастополе между действующей подстанцией «Севастополь» и заводом железобетонных изделий в районе Балаклавской ТЭС.

Второй объект — подстанция «Газовая» мощностью 220 кВ —призвана обеспечить бесперебойное энергоснабжение газовой инфраструктуры полуострова и новых регионов.

Напомним, власти Севастополя фиксируют дефицит трансформаторных подстанций в Севастополе, что ведет к значительному удорожанию технических условий на подключение к электросетям, а также грозит массовыми отключениями.