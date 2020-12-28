 Артбухту Севастополя ждет реконструкция в 2021 году

Пока идет разработка проекта

В Севастополе разрабатывается проект по реконструкции общественного пространства в районе Артиллерийской бухты. Работы планируется начать к осени следующего года. Об этом на аппаратном совещании рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Артиллерийская бухта. Проектируем, заканчиваем. Хочу, чтобы мы начали следующей осенью поэтапное приведение в порядок Артиллерийской бухты, реконструкцию части набережных», – заявил губернатор Михаил Развожаев, пишет «Новый Севастополь».

Развожаев пообещал, что как только будет готов проект, по нем также пройдут общественные обсуждения.

Напомним, на сайте правительства Севастополя появилась новость о том, что утверждён проект нового облика Балаклавы

Фото: zerotrip.ru