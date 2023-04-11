В Севастополе будут судить водителя большегруза, который налетел на автомобиль ДПС

Происшествия
11-04-2023
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В Севастополе направлено в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием тягача и автомобиля ГИБДД. По делу проходит местный житель, 1986 года рождения.

Он обвиняется в нарушениях ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 15 ноября 2022 года около 19:00 мужчина, управляя грузовым автомобилем марки «DAF FT XF 105.410» с полуприцепом ехал с превышением скорости по дороге «Севастополь-Инкерман» в сторону Симферополя.

«В районе 12 км + 200 м указанной автодороги водитель тягача совершил небезопасный и необоснованный маневр, изменил направление своего движения влево, пересек сплошную линию дорожной разметки и на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia» ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю», — уточнили в пресс-службе прокуратуры города.

В результате аварии 38-летнему водителю патрульного автомобиля – инспектору ДПС причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Коллега потерпевшего – 22-летний сотрудник ГИБДД, который ехал на пассажирском сидении, также пострадал в ДТП, однако тяжелых травм не получил.

В тот же день около 19:50 минут в районе ул. Вокзальная, 11, с перевозившим его в медицинское учреждение автомобилем ГИБДД столкнулось еще одно служебное транспортное средство полиции «УАЗ».

В отношении водителя «УАЗ» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В результате этого происшествия пострадала еще одна сотрудница полиции. Дело об административном правонарушении находится на рассмотрении Гагаринского районного суда Севастополя.

Ольга Сурикова

 

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