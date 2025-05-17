В селе Вилино проходит сбор малины

Рынки нашего города начинает заполнять любимая многими ягода – малина. Сегодня предлагаем взглянуть на процесс ее сбора. Мы пообщались с одним из успешных производителей ягоды — Артуром Прусовым.

В селе Вилино он выращивает малину в теплицах с 2020 года. Его хозяйство включает 0.6 гектара теплиц и столько же открытых участков земли, с посадками кустарников сорта «маравилла».

Максимальный урожай у этого сорта получается только первые три года жизни растений, после чего продуктивность постепенно снижается.

В теплицах сезон длится с мая по июнь и возобновляется с октября по декабрь. В открытом грунте собирают малину с начала июня до ноября. Каждый день удаётся собирать рекордные объёмы – до 200 кг.

Сейчас оптовая цена составляет 1800 рублей за килограмм. К началу лета ожидается снижение стоимости до привычных значений – 500-600 рублей за килограмм.

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