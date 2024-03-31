В России объявлен весенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля по 15 июля должны призвать 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, Госдума в июле 2023 года приняла закон, устанавливающий границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет.

Такие критерии начали работать с 1 января 2024 года. Кроме того, Госдума приняла поправку о запрете гражданам выезжать из России, если им направлена повестка из военкомата, в том числе по месту работы или учебы.

Также принята поправка, предусматривающая обязанность медицинских и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.