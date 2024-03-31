Резервный фонд Севастополя пополнился на 150 млн. рублей

В Севастополе уже исчерпался резервный фонд правительства Севастополя на 2024 год. Об этом сообщил глава депфина города Алексей Плотников.

Чтобы пополнить статью бюджета для экстренных случаев, в правительстве Севастополя решили перераспределить 150 млн. рублей с обслуживания госдолга в пользу резервного фонда.

Эти деньги пойдут, в том числе на проведение аварийных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧП.

Напомним, ущерб от «шторма века» в ноябре оценили в 6,5 млрд рублей.