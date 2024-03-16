В России на выборах на 29 участках были предприняты попытки поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями

«Недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями в 20 субъектах на 29 участках. Такую информацию озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, всего безвозвратно испорчено 214 бюллетеней. Было восемь попыток поджогов на участках.

При этом она подчеркнула, что серьезных инцидентов не было.

Явка на выборах президента России в целом по стране превысила 50% по состоянию на 16:00 16 марта.Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ

В Крыму уже проголосовали 797 329 граждан

Это составляет 59,6% от общего числа избирателей в республике.

Такие данные по состоянию на 16:00 озвучил глава Избиркома РК Михаил Малышев.

Ольга Сурикова