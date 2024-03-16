Белгород 16 октября снова попал под обстрел

В Минобороны утром сообщили, что над Белгородской областью было сбито восемь реактивных снарядов залпового огня RM-70 «Вампир».
Жители Белгорода публикуют видео и фото последствий ракетной атаки на город.
Один из снарядов попал в автомобиль, а другой во двор многоквартирного дома. Осколками повреждены десятки домов и машин, есть попадания на детские площадки.
Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, находившиеся в ней.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях сегодняшнего обстрела Белгорода:
Погибли мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал в снаряд, после чего машина врезалась в пассажирский автобус. Пассажиры в нем не пострадали.
Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак.
Понедельник и вторник в школах объявлены выходными, закрыты ТЦ.