Белгород 16 октября снова попал под обстрел

В Минобороны утром сообщили, что над Белгородской областью было сбито восемь реактивных снарядов залпового огня RM-70 «Вампир».

Жители Белгорода публикуют видео и фото последствий ракетной атаки на город.

Один из снарядов попал в автомобиль, а другой во двор многоквартирного дома. Осколками повреждены десятки домов и машин, есть попадания на детские площадки.

Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, находившиеся в ней.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях сегодняшнего обстрела Белгорода:

Погибли мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал в снаряд, после чего машина врезалась в пассажирский автобус. Пассажиры в нем не пострадали.

Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак.

Понедельник и вторник в школах объявлены выходными, закрыты ТЦ.