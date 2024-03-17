В результате утренней атаки ВСУ в Белгороде погибла 16-летняя девушка

16-летняя девушка погибла в результате обстрела Белгорода.

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась.

Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По последней информации Минобороны, в Белгородской области пресечены все попытки ДРГ проникнуть на приграничную территорию РФ.

Ведомство сообщило о том, что были отбиты атаки в районе села Козинка. «В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и орудие Д-20», — сообщили военные.

В результате нового обстрела пострадало 2 частных жилых домах, выбиты окна в нескольких квартирах и жилых домах, повреждены 8 автомобилей.