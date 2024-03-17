Севастопольский симфонический оркестр впервые выступит в Москве

Сегодня, 17 марта, впервые в Москве на сцене Большого зала Московской консерватории в канун 10-летия возвращения Севастополя и Крыма в Россию выступит Севастопольский государственный симфонический оркестр совместно с Государственным Кремлевским оркестром Управления делами Президента РФ.

Ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение «Севастопольской» симфонии Бориса Чайковского.

А 18-го марта на выставке-форума «Россия» состоится концерт «Севастопольская симфония», сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Севастопольский симфонический оркестр был создан на базе камерного оркестра в 1991 году. За годы своего существования Севастопольский симфонический оркестр под руководством Владимира Кима создал и свои музыкальные проекты, ставшие известными за пределами Крымского полуострова. Одно из грандиозных событий — Севастопольский оперный фестиваль имени Леонида Собинова. В этому году оркестр впервые за свою историю представит свое мастерство на самой престижной площадке столицы. Ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение «Севастопольской» симфонии Бориса Чайковского, которая, к сожалению, редко исполняется в филармонических залах.

Фото: сцки.рф