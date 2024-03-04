В правительстве Севастополя считают, что новые медицинские центры в Севастополе могут стать большим вызовом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал содержание строящегося медицинского кластера «большим вызовом» для бюджета Севастополя.

Такой вывод глава города озвучил на аппаратном совещании после общения с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«Конечно, будет большой вызов потом содержание наших новых медицинских центров – онкологического, БСМП и так далее. Потребуются дополнительные средства не только по линии ОМС, но и, очевидно, придётся добавлять. Надо сразу думать, как мы будем их эксплуатировать», — отметил Развожаев.

Глава города также поручил своим подчиненным еще раз проработать схему размещения медицинских объектов, предлагаемую в новом генеральном плане.



Такая потребность возникла после того, как Михаил Развожаев заслушал доклады главных внештатных специалистов министерства здравоохранения, которые по всей видимости высказали какие-то замечания к существующему плану развития медицины Севастополя.

«Модель мы эту прорабатывали, обсуждали, но с учетом замечаний, которые были сделаны и предложения – надо еще раз посмотреть. У нас понятный прогноз развития города, и мы четко должны понимать, как у нас все это закрывается», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, ввод в эксплуатацию медкластера был перенесен на 2025 год весной 2021 года в связи с необходимостью решения вопроса водоснабжения города.

В рамках медицинского кластера в Севастополе будет построена больница скорой медицинской помощи, онкоцентр и инфекционная больница.