В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу

На официальном сайте Одессы появилось сообщение о запрете купаться в море.

Стало известно, что за последнюю неделю в воде были выявлены возбудители таких инфекций, как сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения», — сообщают представители горсовета.

Напомним, в ночь на 6 мая была разрушена плотина Каховской ГЭС.

Ольга Сурикова