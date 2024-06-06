В новый федеральный округ «Новороссия» войдет Крым

Создание нового федерального округа, объединяющего четыре новых региона и Крым, стало насущной необходимостью, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, это улучшит взаимодействие с федеральным центром.
В ближайшее время планируется создать новый федеральный округ, в состав которого войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым. Балицкий отметил, что вопрос сейчас находится на стадии проработки на федеральном уровне.
Источник: РИА Новости
Анна Левина