В новый федеральный округ «Новороссия» войдет Крым

Создание нового федерального округа, объединяющего четыре новых региона и Крым, стало насущной необходимостью, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, это улучшит взаимодействие с федеральным центром.

В ближайшее время планируется создать новый федеральный округ, в состав которого войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым. Балицкий отметил, что вопрос сейчас находится на стадии проработки на федеральном уровне.

Источник: РИА Новости