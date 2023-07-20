В МВД заявили о достижении исторического максимума в раскрываемости убийств

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России за период с января по июнь 2023 года достигла исторического максимума и составила 99%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За тот же период прошлого года, согласно отчету МВД, раскрываемость убийств составляла 98,5%.

При этом число преступлений против личности за первую половину 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 2,1%.

За последние 10 лет, как утверждает ведомство, показатель раскрываемости убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж также вырос. При этом убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%.

В целом в январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Показатель общей раскрываемости по всем преступлениям за первую половину 2023 года МВД не приводит.

Как сообщает пресс-служба ведомства, органы внутренних дел «уверенно контролируют оперативную обстановку в стране, несмотря на существенный некомплект личного состава».

Фото: пресс-служба МВД России