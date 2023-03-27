В Мелитополе обстреляно здание многопрофильного колледжа

При артобстреле Мелитополя пострадали четыре человека, повреждены несколько зданий. Об этом в понедельник утром сообщила администрация города.

«Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», — говорится в Telegram-канале администрации.

Напомним, Севастополь направит 800 млн рублей в течение трех лет на восстановление Запорожской области, сообщил в интервью ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.