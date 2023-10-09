В Крыму собака в хлеву обнаружила крупную партию марихуаны

Овчарка по кличке Орианна, служащая в Крымской таможне, нашла в хлеву одного из домов, в поселке на севере Крыма, 3 килограмма марихуаны.

Находка, запакованная в свертки, была скрыта в яслях для скота под слоем сена. В дополнение к этому, на территории плантации огорода были обнаружены культивированные кусты конопли.

Собаку тренирует инспектор-кинолог Евгений Юкин. Это самая крупная находка за более чем 5 летний стаж службы кинологической команды.

В отношении плантатора возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Напомним, в Симферополе девять человек будут судить за организацию деятельности нелегального реабилитационного центра. Они обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и извлечении при этом дохода в крупном размере, а также в незаконном лишении свободы граждан.