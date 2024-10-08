В Крыму при поддержке Сбера прошли «Чистые Игры»

В эти выходные на южном берегу Крыма, в городе Алупка, впервые прошли «Чистые Игры» – командные соревнования по сбору и сортировке отходов. Уже три года подряд генеральным партнёром этого экодвижения в России выступает Сбер в рамках собственной программы «Сберегаем вместе».

«Важная часть стратегии развития Сбера – реализация проектов по сохранению природы и поддержанию благоприятной экологической обстановки в регионах России. И я рад отметить, что каждый пятый сотрудник Сбера в Крыму – волонтёр. Мы участвуем в субботниках, высадках деревьев и многих других экоактивностях. Сегодня в Алупке мы соревнуемся в «Чистых играх» и вносим свой вклад в сохранение удивительной крымской природы», — отметил Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму.