В Крыму при поддержке Сбера прошли «Чистые Игры»

«Важная часть стратегии развития Сбера – реализация проектов по сохранению природы и поддержанию благоприятной экологической обстановки в регионах России. И я рад отметить, что каждый пятый сотрудник Сбера в Крыму – волонтёр. Мы участвуем в субботниках, высадках деревьев и многих других экоактивностях. Сегодня в Алупке мы соревнуемся в «Чистых играх» и вносим свой вклад в сохранение удивительной крымской природы», — отметил Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму.
«Курорт Мрия гордится участием в соревнованиях «Чистые Игр» в Алупке. Этот проект отлично сочетается с нашей миссией по сохранению уникальной природы Крыма. А партнерство со Сбером усиливает эффект этой инициативы, ведь волонтеры банка активно участвуют в играх по всей стране», — рассказал Абдурахман Искандеров, Генеральный менеджер курорта Мрия.
Более 90 человек объединились в 27 команд, которые на протяжении часа соревновались в сборе и сортировке мусора. Мероприятие прошло в формате фестиваля, где участников помимо соревнований ждали и различные активности: мастер-класс по росписи шопперов, конкурс артефактов и пикник. В игре приняло участие 67 волонтеров Крымского Головного отделения Сбера в Крыму и 11 игроков курорта Мрия, которые вместе собрали 283 мешка мусора общим весом более 1900 кг.
Чистые игры — экологические соревнования, которые проходят по всей России и в странах СНГ. В Крыму игры организованы при поддержке Головного отделения Сбербанка в Крыму и курорта Мрия.
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