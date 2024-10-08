В детских лагерях будут смотреть фильмы о войне и говорить об искусстве

Молодежь Образование
08-10-2024
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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает дополнить программу воспитательной работы в детских лагерях, делая акцент на духовно-нравственных ценностях и патриотическом воспитании.

В лагерях появятся родительские дни. Детей будут знакомить с произведениями искусства и художественной литературой, показывать фильмы о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, картины патриотической направленности.

В программу введут игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на наши традиции.

Федеральную программу разработает Министерство просвещения.

Все сайты детских лагерей приведут к единой форме.

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Анна Левина

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