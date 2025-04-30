В Крыму осужден водитель, в ДТП из-за которого погибли четверо подростков

Трагическая авария произошла в Нижнегорском районе 27 октября 2024 года.

Тогда, как сообщает Следком, в темное время суток 28-летний местный житель на Шкоде Октавия в районе села Садовое превысил скорость, не справился с управлением и влетел в следовавшие в попутном направлении питбайки и квадроцикл. В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних, которые были за рулем ТС, и 18-летний пассажир.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания еще два года осужденный не сможет управлять транспортными средствами.

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Ольга Сурикова