В Крыму двое подростков решили погонят по трассе на мопеде и погибли

Вечером 1 июля около 21:30 на автодороге Симферополь-Николаевка произошло ДТП, в котором погибли несовершеннолетние.

Водитель автомобиля Land Rover 1979 года рождения, двигаясь со стороны п.г.т. Николаевка в направлении Симферополя при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в месте, где обгон разрешен, выехал на встречную полосу где и столкнулся с мопедом Honda Dio. Мопед, которым управлял 15-летний подросток, ехал с выключенными фарами.

В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли, сообщили в пресс-службе УМВД Крыма.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вечером 30 июня произошло смертельное ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, в районе горы Кошка, в котором погиб мотоциклист.

Ольга Сурикова