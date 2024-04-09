В Крыму действовало  террористическое сообщество, которое выполняли задание ГУР Украины

10 обвиняемых в совершении теракта на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму пойдут под суд.

С февраля 2022 года по июнь 2023-го обвиняемые сотрудничали с представителями ГУР Минобороны Украины. По их указаниям они совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры Крыма, а также планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц республики, сообщили в прокуратуре РК.

Они привезли в Крым взрывчатку, отслеживали перемещение лиц, на которых планировали покушение.

Для реализации планов сообщники незаконно перевезли в РФ взрывчатые вещества и взрывные устройства, доставив в Крым, а также отслеживали перемещения лиц, на которых планировали покушение.

Ольга Сурикова