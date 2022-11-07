В Херсоне завершили эвакуацию

Из Херсона 7 ноября ушел последний теплоход с эвакуированными. Оставшимся жителям власти региона рекомендуют эвакуироваться своими силами.

Как рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с правого берега Херсонской области ушел последний пароход, который мог переправить людей на левый берег. На этом эвакуация жителей закончена. Остальные могут эвакуироваться «разными моментами и видами транспорта». «В город мы вам не рекомендуем возвращаться», — подчеркнул он.

«На данном этапе мы входим в очень тяжелый период времени для Херсонской области и должны сохранять как можно большее количество жизней, которые сегодня остались на правобережной части», — сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия может покинуть Херсон и уйти на левый берег Днепра.

Ольга Сурикова