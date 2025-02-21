В Генплан Севастополя можно вносить изменения

В Генплан Севастополя можно будет вносить изменения, подтвердил и.о. замгубернатора Севастополя Максим Жукалов.

Поступающие предложение будет рассматривать та же комиссия, которая работала над предложениями по корректировке Правил землепользования и застройки.

Но вносить изменения в Генплан будет значительно сложнее. Их нужно будет согласовывать с федеральными органами власти, а затем утвердить на заседании Заксобрания Севастополя.

Напомним, Генплан решит проблему пробок в Севастополе только с новым транспортным каркасом.