В детсаду Севастополя детям заклеивали рты скотчем

В одном из детских садов Севастополя воспитанникам 4-5 лет заклеили скотчем рты. Таким образом помощница воспитателя пыталась обеспечить тишину в группе во время празднования юбилея детского сада в соседнем зале. Об этом инциденте рассказал один из малышей своим родителям, пишет ForPost.

Родители в свою очередь сообщили о случившемся заведующей детским садом, а также написали заявление в прокуратуру.

В департаменте образования Севастополя также стало известно о необычных способах утихомирить детей.

«Заведующая детским садом, как только узнала о случившемся инциденте, незамедлительно инициировала встречу с родителями воспитанников. Заведующая извинилась за случившееся», — ответили изданию в департаменте.

Помощница воспитателя уже написала заявление об увольнении.

Ольга Сурикова