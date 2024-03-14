Кому выборы, а кому и поход по музеям

Сегодня в школах Севастополя в связи с тем, что большинство избирательных участков находятся в учебных заведениях, объявлен внеочередной выходной. Губернатор Михаил Развожаев порекомендовал в пятницу организовать для детей внеучебную программу в музеях и других культурных учреждениях города.

Надеемся, сегодня дети плодотворно проведут время, тем более в нашем городе есть уникальные коллекции и выставки, как исторической, так и художественной и военно-патриотической направленности.

А если вы можете только завидовать такому времяпрепровождению школьников, рекомендуем прочитать наш материал с подборкой самых завораживающих музеев России, в которую мы не могли не включить и севастопольские. Кстати, недавно мы проводили опрос среди наших читателей и 38% опрошенных ответили, что любят исторические музеи, а 11% отдали предпочтение экспозициям под открытым небом. Отметим, что 21% признались, что не любят ходить в музеи. Но, можем предположить, что они просто не были в по-настоящему интересных сокровищницах.

Мы расскажем о российских музеях, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни. Их коллекции это без преувеличения культурное наследие и национальное достояние России.

Эрмитаж

Конечно же, первым назовем Эрмитаж. Это один из тех музеев, с которым ассоциируется не столько Северная столица, сколько сама Россия. Эрмитаж — сокровищница мировой культуры, в фондах которой хранится более 3 млн экспонатов, в том числе 1 127 298 памятников нумизматики, 809 387 археологических памятников, 17 238 произведений живописи.

Третьяковская галерея

В Москве обязательно нужно сходить в главную художественную галерею страны, где хранится одна из крупнейших в мире коллекций русской живописи. Начиналась она с небольшого частного собрания купца, текстильного фабриканта и мецената Павла Третьякова и его брата Сергея.

Сегодня в коллекции — более 200 000 экспонатов XI — начала XXI веков в архитектурном комплексе в Лаврушинском переулке и на Крымском валу.

Оружейная палата

Еще интересно в Москве сходить в один из музеев Московского кремля— в Оружейную палату. Но попасть сюда непросто. Внутрь запускают по сеансам — их всего четыре каждый день, кроме четверга.

Коллекция уникальна: здесь хранятся государственные регалии, церемониальные атрибуты, облачения царей и иерархов православной церкви, золотые и серебряные изделия, созданные русскими, западноевропейскими и восточными мастерами, экипажи, оружие, предметы конского убранства и даже десять яиц фирмы Карла Фаберже.

Главное, что интересует посетителей в первую очередь, — шапка Мономаха, символ самодержавия в России.

Царское село

Посетите город Пушкин, где находится государственный музей-заповедник «Царское село». Сюда стоит приехать, даже если вы в Санкт-Петербурге на два-три дня.

В многочисленных залах и комнатах Екатерининского дворца можно увидеть оригинальные предметы монаршего обихода (сервизы, письменные принадлежности, мебель). Самым же популярным пространством, ради которого многие и едут в Пушкин, является легендарная янтарная комната. Утраченная во время Великой Отечественной войны, она была воссоздана в 2003 году.

Петергоф

Государственный музей-заповедник «Петергоф» — нельзя говорить о музеях России и не рассказать о Петергофе. Посетить его стоит хотя бы раз в жизни каждому. В залах Большого петергофского дворца представлены ценные предметы декоративно-прикладного искусства, изысканная мебель и произведения скульптуры и живописи. Но все едут сюда ради грандиозного фонтанного сооружения.

Большой каскад включает 37 бронзовых золоченых статуй, 16 ваз, 29 барельефов, 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора. В центре композиции — трехметровый Самсон, раздирающий пасть льва.

Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске

Фото: bangkokbook.ru

Расскажем и о самом, наверное, необычном музее, в котором собрано все о погребении человека и сопутствующих ритуалах. В нем совсем не мрачно. Хотя лейтмотив всей выставки — смерть, экспозиция больше посвящена жизни, суете людей вокруг похорон и поминок.

Можно узнать, как хирурги бальзамировали тела, как чиновники оформляли свидетельства о смерти, что и как долго должны были носить вдовы. Моде посвящен целый зал, все сшито великолепно.

А вы знаете, что Севастополь может посоревноваться практически с любым городом по количеству музеев, памятников и прочих достопримечательностей. У нас их более трех тысяч. Поэтому приведем всего несколько.

Музей «Подземный Севастополь»

Фото: Подземный Севастополь/vk.com

Во время войны под Севастополем был построен практически его подземный аналог. Тут были жилые помещения, больницы, заводы и даже школы. Один из входов в этот огромный бункер (ранее просто «объект С-2») находится прямо в центре Севастополя на площади Суворова. Сегодня часть подземного сооружения переоборудована в музей. Сейчас он активно используется и как укрытие во время ракетных атак на Севастополь.

35 береговая батарея

Фото: bangkokbook.ru

Памятный ансамбль о подвиге бойцов 35-й береговой батареи в годы Великой Отечественной войны. Он состоит из подземной части — собственно батареи, и надземной — памятники, остатки укреплений, часовня и Пантеон. Последний производит особенно сильное впечатление — это своего рода интерактивный мемориал павшим героям-защитникам 35-й батареи.

Константиновская батарея

Фото: rutube.ru

Первое, что бросается в глаза при взгляде на Севастопольскую бухту, это Константиновская батарея — одно из старейших сохранившихся архитектурных сооружений Севастополя. Батарея была построена еще в начале XIX для защиты города от вражеских кораблей, и свою функцию она выполняла более ста лет. Сегодня тут находится большой музей.

Музей-заповедник Херсонес Таврический

Фото: ozernyi-sochi.ru

Самый знаменитый музей Севастополя под открытым небом. Он сочетает в себе и античную историю с живописными руинами и мраморными колоннами, и современную культурную жизнь. Здесь по сей день ставятся спектакли. Также на территории есть исторический музей и Владимирский собор, построенный на месте крещения святого князя Владимира. Рядом возводится «Новый Херсонес».

Ольга Сурикова