В Черноморском люди в военной форме ворвались в кафе и избили отдыхающих там людей

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В районе 3 часов утра 24 февраля двое граждан в милитари-форме отдыхали и отмечали праздник в кафе «Крепость» в Черноморском.

Завязался конфликт — и «предположительно военные» вызвали подмогу.

Дальше все видно на видео — в кафе «Крепость» приехала «группа поддержки» в масках.

Потерпевших избили. У пострадавших трещины, гематомы, переломы.

По инофрмации ряда ТГ-каналов военными в масках были бойцы ЧВК «Медведь».

Ситуацию прокомментировал советник главы ресупблики Крым Олег Крючков.

«Ряд телеграмм-каналов распостраняют ложную информацию, что ЧВК «Медведи» связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым все известны.

ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали.

Позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказанны согласно закону», — написал Крючков.