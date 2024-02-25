Mash сообщает, что сослуживцы из ЧВК «Медведи» наказали виновников драки в кафе в Черноморском

В чате канала бригады «Медведи» утверждают, что зачинщики обманули остальных добровольцев и уже наказаны.

«Предварительно, на фото человек, который избивал посетителей кафе «Крепость» палкой. По словам администрации канала, три сотрудника бригады после драки приехали на базу и рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции», — пишет ТГ-канал Mash на волне.

Напомним, в районе 3 часов утра 24 февраля двое граждан в милитари-форме отдыхали и отмечали праздник в кафе «Крепость» в Черноморском.

Завязался конфликт — и «предположительно военные» вызвали подмогу. В кафе приехала «группа поддержки» в масках и избила гражданских участников конфликта. У пострадавших трещины, гематомы, переломы.

Фото: ТГ-канал Mash