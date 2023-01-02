В Брянской области поврежден объект электроснабжения в результате атаки беспилотника

Спецоперация в Украине
02-01-2023
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотником по объекту электроснабжения.

По его словам, сегодня утром беспилотник атаковал Климовский район, поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Пострадавших нет.

«В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам», — губернатор.

 

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