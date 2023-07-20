В Белгороде простились с парой, погибшей на Крымском мосту

В Новом Осколе Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при взрыве Крымского моста в результате украинского теракта, сообщают РИА Новости.

Небольшой храм, в котором проходило отпевание не смог вместить всех пришедших, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню. Присутствовал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, семейная пара из Белгорода погибла во время теракта на Крымском мосту в 3 часа утра 17 июля. Их четырнадцатилетняя дочь Ангелина выжила, но получила серьезные травмы.

Сейчас девочка находится на лечении в Москве, с ней работают медики и психологи.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот РИА Новости