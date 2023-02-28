В Белгороде два беспилотники рухнули во дворах, один залетел в квартиру

В Белгороде обломки БПЛА были найдены на улице на улице, повреждены три машины. Еще один беспилотник залетел в квартиру.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Демидов уточнил, что один БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Жильцам дома предложили разместиться в гостинице пока спецслужбы выполняют свою работу.

Ольга Сурикова