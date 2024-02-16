Уточнить паспортные данные для МТС можно в режиме онлайн

В последние несколько дней севастопольцы, пользующиеся услугами мобильного оператора МТС получали сообщения с просьбой подтвердить свои паспортные данные, в противном случае номера будут заблокированы.

Усугубляет проблему и то, что в Севастополе и в Крыму МТС не работает официально, а через посредников, которые за эту услугу просят дополнительную плату.

В правительстве Севастополя горожан успокоили: данные можно подать в режиме онлайн. Сделать это можно следующим способом:

1.Пройти на сайт МТС по ссылке

Выбрать кнопку «Подтвердить данные».

3.Ввести номер телефона.

Ввести код, который придет по смс. Выбрать один из способов подтверждения:

— с помощью портала госуслуг;

— по фото паспорта;

— с Tinkoff ID.

Телефон колл-центра ПАО «МТС» для получения дополнительных справок для абонентов: +7 (495) 766-01-66.

Дополнительно организована помощь гражданам, в первую очередь жителям преклонного возраста, которые не имеют возможности самостоятельно провести процедуру с помощью портала «Госуслуги». Они могут обратиться в любое отделение МФЦ в городе Севастополе, и квалифицированные специалисты окажут помощь при прохождении процедуры подтверждения персональных данных или при регистрации на портале «Госуслуги» для дальнейшего подтверждения.