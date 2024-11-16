Умерла первая красавица СССР Светлана Светличная

Заслуженной артистке РСФСР было 84 года.

Звезда советского и российского кино исполнила более 40 ролей. Она сыграла в кинокартинах «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Стряпуха» и других.

Настоящий успех её принесла роль Анны Сергеевны в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». После выхода на экраны ленты за Светланой Афанасьевной навсегда закрепился образ роковой блондинки, а фраза «Невиноватая я, он сам пришел!» пополнила русский фольклор.

В последние месяцы состояние Светланы Светличной стремительно ухудшалось. Звезда советского кино была прикована к постели и получала питание внутривенно.

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Анна Левина