Главные ювелирные тренды 2025 года

В 2025 году вернётся роскошь, драма и оригинальность, а также барочные и анималистические мотивы.

1. Барочная эстетика 2025 года — серьги-люстры, причудливые подвески, которые имитируют животных и, конечно, барочный жемчуг.

2. Винтаж — возвращение в шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы 20 века. В моде будут кольца с гладкими, но не ограненными камнями, состаренные металлы и кожа, тонкие часики из «кружевного» металла и броши. Такие украшения станут отличным дополнением к деловому стилю.

3. Россыпь кристаллов — мода 90-х и нулевых. В тренде крупные браслеты, кольца, усыпанные сверкающими камнями, напоминают о гламуре нулевых.

4. Максимализм в объеме, так и множественности деталей и многослойности. Отлично будет смотреться большое количество цепей и крупных колец, массивные браслеты и ожерелья в несколько нитей.

5. Драматизм, который делает отсылку к готике, скульптурности и арт-деко.

6. Инфантильность. Этот тренд, популярный уже несколько сезонов подряд, в следующем году остается в виде брелоков, браслетов с шармами и, главное, обвесов на сумку. В моде бисер, подвески, напоминающие мармелад и леденцы, сердечки и милые надписи.

7. Анималистика. В год змеи самыми востребованными станут украшения со змеями — как имитации хладнокровных, так и текстура «под змеиную кожу». Также популярными станут украшения с насекомыми (пчелами, жуками), лошадьми, дикими кошками и даже фантастическими существами, вроде драконов или единорогов.

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Анна Левина