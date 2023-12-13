Учитель физкультуры из Севастополя победила во всероссийском конкурсе

Севастопольский педагог Ольга Колесникова победила в номинации «За инновации» на XIV Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2023».

Конкурс проходил в Нижнем Новгороде, в нем принимали участие 36 педагогов со всей страны. Севастополь представила преподаватель физкультуры из школы № 59.

Конкурс проходил в течение трех дней в несколько этапов профессиональных испытаний: демонстрировали творческие презентации, проводили открытые уроки и мастер-классы, а также выступали с докладами на круглых столах и дискуссионной площадке.

«Не могу не отметить, что Ольга Александровна в своей работе использует новые педагогические технологии, в том числе нейропсихологические упражнения и мнемотехнику: на уроках она не только развивает физические качества учеников, но и помогает ребятам усвоить знания, полученные по другим предметам», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.